Луганщина отримала гуманітарну допомогу: жителям передали 5,6 тис. продуктових наборів

Жителям Луганщини надають допомогу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від початку повномасштабної війни Росії проти України мешканці Луганської області не тільки потерпають від постійних обстрілів, але і страждають через гостру нестачу харчових продуктів. І сьогодні, на жаль, ситуація залишається вкрай критичною.

Для того, щоб не допустити гуманітарної катастрофи в регіоні, Фонд Ріната Ахметова робить усе можливе для допомоги людям. Зокрема, 8 квітня Фонд передав чергову партію гуманітарної допомоги.

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Продуктові набори для українців

Жителям Луганської області передали 5,6 тис. наборів із продуктами харчування. Загалом Фонд уже передав на Луганщину понад 16,5 тис. таких наборів. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Психологічна допомога

Війна та екстрений виїзд зі звиклих місць – неабиякий виклик для людської психіки. Відтак, для переселенців організуваликабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, так і дітей.

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За останніми даними, кожна десята людина з "гарячої точки" звертається до спеціалістів з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Загалом це майже 300 осіб.

Фонд Ріната Ахметова забезпечує психологічну підтримку людям, що постраждали від війни, ще з 2014 року. Тоді вперше 250 психологів пройшли навчання за курсом "Травма війни" та надали допомогу понад 60 тисячам українців з Донецької та Луганської областей.

Раніше ми розповідали, що в Україні стартував проєкт безкоштовної психологічної допомоги для дітей та дорослих. Для українців також відкрили "гарячу лінію", де можна безоплатно поспілкуватися з психологом.