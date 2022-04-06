Летіли на захід України. ППО знищила чотири російські ракети за ніч

Ракета загарбників була знищена/Фото: колаж: "Сьогодні"

Вночі 6 квітня російські окупанти за допомогою кількох літаків завдали удару ракетами по території нашої країни. Проте українська система ППО спрацювала і збила чотири ворожі крилаті ракети. Інформації про жертв та постраждалих поки що немає.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

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За його словами, росіяни стріляли із території Білорусі крилатими ракетами. Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.

"Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта – була пошкоджена, що не дозволило їй точно потрапити в ціль", - заявив він.

Робота української системи ППО

Російські літаки, як і раніше, уразливі для систем ППО малої та середньої дальності. За інформацією британської розвідки, останній тиждень спостерігалася концентрація дій російської авіації у напрямку південного сходу України. Нездатність Росії виявити та знищити системи ППО серйозно підірвала її зусилля щодо встановлення широкого контролю за повітрям.

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Крім того, Росія не змогла знищити системи української протиповітряної оборони. Це серйозно підірвало здатність її сухопутних військ до наступу.