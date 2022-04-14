Латиніна: на Донбасі на армію Путіна чекає гігантська Чорнобаївка

Юлія Латиніна (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російська журналістка та письменниця Юлія Латиніна скептично ставиться до успішного наступу російської армії на Донбасі.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеведучій Наташі Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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"По-перше, тому що він проходитиме, власне, в тих самих місцях, де російська армія, 58 армія, вже наступала кілька разів, розбивала незламну стіну української оборони, витрачала там як гарматне м'ясо гігантську кількість людей і відступала. Крім того, вона, як я вже сказала, зараз, наскільки я розумію, підготовка до наступу в тому, що ось батальйонно-тактичні групи стягуються на кордон і там по них хр*начить українська артилерія. Їй дістається, скажемо так, не просто в рази, а на значно менше. І, відповідно, це не дуже розумний спосіб готуватися до цього. Така гігантська Чорнобаївка", – сказала Латиніна.

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