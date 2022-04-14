Латиніна: генерали "втюхали" Путіну грандіозну аферу про нову зброю

Юлія Латиніна (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російська журналістка і письменниця Юлія Латиніна розповіла, що президент РФ Володимир Путін завжди наслідував фактично засновника тоталітарної диктатури СРСР Йосипа Сталіна, який розбирався в озброєннях, на відміну від господаря Кремля. Путіна легко "загіпнотизувати" розповідями про нову зброю, саме це зробили генерали армії РФ.

Про це Латиніна сказала в інтерв'ю телеведучій Наташі Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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"І йому дуже багато розповідали про російську радіоелектронну боротьбу. Що мовляв, ось ми будемо збивати Байрактари, перехоплювати їх управління, глушити зв'язок, глушити GPS і це все була одна грандіозна афера, не в тому сенсі що РЕП – радіоелектронна боротьба зовсім не діє. В деяких випадках вона дійсно діє, а в деяких випадках вона має місце, але у РЕП є така неприємна властивість, що вона або не діє в критичних випадках, ну, наприклад, перехопити управління Байрайктарів неможливо, або в випадках, коли вона діє, вона власне військам завдає набагато більше проблем. Тобто, ось разом з російськими частинами дійсно йшли ось ці ось підрозділи РЕПу, вони дійсно пригнічували стільниковий зв'язок, але в перекладі з хитрого-штабного на мову здорового глузду, вони насамперед пригнічували стільниковий зв'язок і супутникове орієнтування самих російських частин. І російські частини думали що вони будуть такі розумні, що у них будуть паперові карти і вони будуть орієнтуватися за паперовими картами, а "бідні" українці не знатимуть, де вони перебувають", – сказала вона.

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