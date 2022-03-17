Латвія запропонувала провести "трибунал для Путіна" у Харкові чи Маріуполі

Суд з військових злочинів РФ слід проводити над Нюрнберзі чи Гаазі / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародний трибунал з воєнних злочинів Росії має проводитися в тих містах, які зазнали особливо жорстоких руйнувань. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Трибунал з воєнних злочинів РФ потрібно проводити не в Нюрнберзі чи Гаазі, а в Маріуполі чи Харкові. Відповідальні мають отримати серйозне покарання", – написав Едгарс Рінкевичс.

Також він зазначив, що союзникам слід надати Україні ще більше зброї для самозахисту.

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Суд проти Росії

У Гаазі розпочалося розслідування воєнних злочинів Росії. Увага буде приділена нападу РФ на Україну.

Також повідомляли, що Міжнародний кримінальний суд буде розслідувати воєнні злочини Російської Федерації проти України. Українців просять надсилати всі документальні свідчення на спеціальну електронну пошту.

Злочин РФ

Вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної операції"на території України. Після цього у кількох містах України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада зробила велику помилку, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ вже знищено. Збройні сили України тримають ситуацію під контролем. Народ України не віддасть жодної п'яді своєї землі окупантам. Ворог буде покараний за свої злочини.