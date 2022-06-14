Ламбрехт розповіла, коли в Україну можуть прийти німецькі гаубиці

Західні країни пообіцяли Україні зброю стандарту НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром українські військові завершать навчання поводженню з німецькими гаубицями, що "прокладе шлях до використання цієї зброї" у війні в Україні.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, пише Reuters.

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Видання зазначило, що Україна просила Захід надіслати більше артилерії, оскільки у країни закінчуються боєприпаси. Своєю чергою західні країни пообіцяли зброю стандарту НАТО, але її розгортання "вимагає часу".

"Незабаром буде завершено навчання з Panzerhaubitze 2000, щоб її можна було використати у бою в Україні", – сказала Ламбрехт.

Як повідомляється, Panzerhaubitze 2000 є однією з найпотужнішої артилерійської зброї на озброєнні Бундесверу і може вражати цілі на відстані до 40 км. Німеччина зобов'язалася у травні поставити Києву сім самохідних гаубиць, а також п'ять таких артилерійських систем, обіцяних Нідерландами.

Зброя України

Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України. У період з 30 березня до 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду.

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У середині травня Німеччина направила 3000 протитанкових мін та 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. Інше німецьке постачання прибуло в Україну в середині квітня. Там були запчастини для кулеметів, запали, детонуючі шнури, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

Останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Воно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

Раніше глава Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрічався з федеральним міністром оборони Німеччини Крістіною Ламбрехт, де сторони обговорили надання зброї нашій країні. Серед іншого Стефанчук запросив у Німеччини підводні човни.