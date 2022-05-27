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Купа знищених окупантів та техніки: на сході ЗСУ знову показали ворогу, що Україну краще не чіпати

Володимир Козир
27 травня, 02:54
Українські захисники продовжують нищити загарбників

ЗСУ продовжують обороняти Україну/Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід", колаж: "Сьогодні"

Українські захисники протягом доби 26 травня на Сході завдали окупантам чималих втрат. Ворог не полишає спроб захопити Донбас.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Деталі

Протягом минулої доби українські військові знищили наступну техніку окупантів:

  • особового складу – 87;
  • БМП – 5;
  • артилерійських систем – 3;
  • мінометів – 2;
  • АТТ – 3;
  • вертольотів – 1;
  • БПЛА – 1.

На Луганщині ЗСУ перетворили техніку окупантів у відходи

Російські окупанти найбільше запускають ракет по Луганській області. У четвер, 26 травня, повітряні сили ЗСУ збили одну з них.

26 травня активність ворожої авіації дещо знизилась, ймовірно, через погодні умови. Втім тактична авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України.

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Складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме туди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території РФ. Одну із них – авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 — збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА "Орлан-10", а військовослужбовці однієї із бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК "Стінгер".

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