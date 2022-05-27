Купа знищених окупантів та техніки: на сході ЗСУ знову показали ворогу, що Україну краще не чіпати

ЗСУ продовжують обороняти Україну/Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід", колаж: "Сьогодні"
Українські захисники протягом доби 26 травня на Сході завдали окупантам чималих втрат. Ворог не полишає спроб захопити Донбас.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Деталі
Протягом минулої доби українські військові знищили наступну техніку окупантів:
- особового складу – 87;
- БМП – 5;
- артилерійських систем – 3;
- мінометів – 2;
- АТТ – 3;
- вертольотів – 1;
- БПЛА – 1.
На Луганщині ЗСУ перетворили техніку окупантів у відходи
Російські окупанти найбільше запускають ракет по Луганській області. У четвер, 26 травня, повітряні сили ЗСУ збили одну з них.
26 травня активність ворожої авіації дещо знизилась, ймовірно, через погодні умови. Втім тактична авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України.
Складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме туди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території РФ. Одну із них – авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 — збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил.
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА "Орлан-10", а військовослужбовці однієї із бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК "Стінгер".