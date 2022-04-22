Катастрофа Ан-26 на Запоріжжі: один пілот загинув, два в лікарні (фото, відео)

Літак Ан-26 упав сьогодні, 22 квітня / Колаж "Сьогодні"
Під час катастрофи літака Ан-26 у Запорізькій області на борту перебували три пілоти. Один із них помер, а два перебувають у лікарні.
Про це повідомляє спікер ЗОВ Іван Ареф'єв.
Зараз на місці працює обласна прокуратура, а також рятувальники та ЗСУ. Відомо, що літак летів на наднизькій висоті і зачепив високовольтну лінію електропередач.
Падіння літака Ан-26
Сьогодні вранці, 22 квітня, у Вільнянському районі Запорізької області впав літак Ан-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс.
В ОВА наголосили, що є постраждалі. Обставини з'ясовуються та подробиці повідомлять пізніше.
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський розповів, що Ан-26, що впав – цивільний літак, який жодного відношення до ЗСУ не мав. Про це він заявив у ефір телеканалу "Україна 24".