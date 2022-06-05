Критично низько! У Мережі показали відео прольоту ракети РФ над АЕС

Проліт ворожої ракети. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі опублікували відео, на якому знято російську ракету "Калібр", запущену по Києву. Вона пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС на Миколаївщині.

Про це повідомляє "Енергоатом".

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"Відео з камер спостереження Південноукраїнської АЕС, які зафіксували проліт російської ракети над станцією сьогодні о 5:30 ранку. Ймовірно, це одна з ракет, які влучили сьогодні зранку по Києву", – йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Києву

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Вони прогриміли близько 6-ї ранку.

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Також вибухи було чути у Броварах та Васильківському районі. Повітряну тривогу було оголошено о 5-й ранку. Пізніше мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибухи були неподалік міста, але саму місцеву громаду не зачепило.

Наразі жертв внаслідок ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Києва немає. Одного постраждалого госпіталізували.

Крім того, вранці над Обухівським районом Київської області силами ППО збито російську ракету. Попередньо – травмованих та руйнувань немає.

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