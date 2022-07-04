Ракета по гімназії у Харкові та артудар по Криворізькому району: головне про атаки РФ за ніч (фото)

Наслідки обстрілу. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 4 липня ворог знову обстріляв Дніпропетровську область. Також Луганська область знову зазнала потужних обстрілів окупантів.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про військові події у деяких областях.

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Сумська область

Минулої доби росіяни випустили понад 230 мін і снарядів різного калібру. Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотинська.

У неділю ввечері росіяни обстрілювали з мінометів та артилерії територію та приміщення Атинського психоневрологічного інтернату. Спалахнула пожежа у їдальні, зруйновано адмінкорпус та гуртожиток. Щонайменше троє людей постраждали – це мирні люди, пацієнти інтернату. Поки що вони в лікарні.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області ворог знову обстріляв Криворізький район, а саме Зеленодольську та Широківську громади. Люди не постраждали. У селі Шестірня Широківської громади у дитячому садку вибуховою хвилею вибило вікна. Інші обставини та наслідки уточнюються.

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Чернігівська область

На Чернігівщині вночі зафіксували два обстріли зі стрілецької зброї по прикордонній зоні, Корюківський район. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Інформація про наслідки уточнюється.

Харківська область

О 4-й ранку росіяни вдарили по одному з освітніх закладів Харкова, виникла пожежа, частина будівлі зруйнована. На місці працюють правоохоронці, попередньо, постраждалих немає.

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По області протягом доби окупанти завдавали артилерійських ударів по громадах Харківського, Ізюмського, Богодухівського районів області. Горіли житлові будинки, господарські споруди, були влучення на відкритих територіях на полях.

За добу в області 4 поранені, у Харківському районі с. Безруки – 3 загиблих.

Луганська область

Окупанти закріпилися у Лисичанську. Ворогу також вдалося форсувати річку Сіверський Донець та захопити Білогорівку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Донецька область

Ворог наростив інтенсивність обстрілів та їхню міць. За добу обстріляно: Авдіївку (житловий сектор, цехи АКХЗ); Бахмут (житловий сектор); Краматорськ (готель, житловий сектор); Слов’янськ (житловий сектор, ринок, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражі), Олексієво-Дружківку, Малинівку (елеватор), Новополтавку.

Пошкоджено 82 об'єкти.

За добу в області 9 загиблих, зокрема дитина; 25 поранених, з них одна дитина.

Область залишається без газу та частково без води та електрики. Евакуація населення продовжується.

Відносно спокійно пройшла ніч на Волині та Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Житомирській та Київській областях.

Раніше ми повідомляли, що РФ вдарила сімома ракетами по Миколаєву.

Також нагадаємо, окупанти вдарили по пляжу на Донбасі касетними снарядами, поранені діти.