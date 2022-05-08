Контратака ЗСУ та битва за Донбас. Як у США оцінюють нову ситуацію на українському фронті

/ Фото: "Сегодня"

У неділю, 8 травня, 77-та річниця капітуляції гітлерівської Німеччини та 74-й день російського вторгнення в Україну.

ВСУ перейшли в успішний контрнаступ на Харківському напрямку та стримують масовані атаки ворога на південному сході.

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Американський Інститут дослідження проблем війни (ISW, Institute for the Study of War ) оприлюднив 7 травня аналіз військово-політичної обстановки та ситуації на театрі воєнних дій.

Сайт Сьогодні детально розповідає про те, яких висновків дійшли американські аналітики.

Перспективи контрнаступу на північному сході

Військові експерти США (ISW, до речі, ще 2021 року попередив про підготовку Москвою нападу на Україну) особливу увагу звернули на успішний контрнаступ української армії в районі Харкова. ЗСУ значно просунулися вперед і, ймовірно, найближчими днями чи тижнями можуть вийти до кордону з Росією.

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У ході відступу сили агресора навіть зруйнували три мости. Як зазначають американські аналітики, військові зазвичай підривають мости лише у тому випадку, якщо найближчим часом не планують форсувати річку назад. Тому малоймовірно, що в найближчому майбутньому російські сили розпочнуть операцію з повернення звільнених ЗСУ північно-східних районів Харківської області.

Ця операція української армії спрямована на те, щоб забезпечити зону недосяжності Харкова для російської артилерії та вийти до кордону Бєлгородської області Росії.

/ Фото: ISW

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Проте Росія не збирається відмовлятися від обстрілу мирних міст. У неділю, 8 травня, по Харкову було завдано ракетного удару, внаслідок якого було повністю знищено Національний аерокосмічний університет імені Жуковського.

Росія намагається зупинити просування ЗСУ та змушена перекидати під Харків додаткові підрозділи з інших ділянок фронту.

Експерти роблять обережний висновок про те, що "з огляду на нинішні темпи просування українських військ, армія РФ може бути не в змозі запобігти виходу українських військ до кордону з Росією, навіть із додатковим підкріпленням".

Відомий український військовий експерт Олег Жданов також вважає, що на Харківському напрямку в агресора найслабша позиція.

"На Харківському ми підрізаємо їх та відтискаємо, відсуваємо від Харкова, звільняємо нашу територію, а на Ізюмському головне завдання – збити наступальні дії Росії та постаратися відкинути їх хоча б трохи для того, щоб змусити піти на перегрупування", – розповів Жданов телеведучим телеканалу "Україна 24" Віолетті Логуновій та Василю Голованову в ефірі проєкту FREEDOM.

У зведенні Генштабу ЗСУ від 8 травня також йдеться про те, що ворог намагається зірвати контрнаступ ЗСУ та перейти в атаку.

"На Слобожанському напрямі супротивник зосередив основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню наших військ у бік державного кордону України на північ та північний схід від Харкова.

На Ізюмському напрямку противник зосередив основні зусилля а підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. З метою посилення угруповання з території РФ ворог передислокував дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії до певних районів", – уточнили наші військові.

Жорстокі бої за Донбас

Після поразки під Києвом російські загарбники основну ставку зробили на повне захоплення Луганської та Донецької областей. Тяжкі бої по всій лінії фронту тут не припиняються майже місяць. Саме на цю ділянку фронту Росія кидає додатково і техніку, і живу силу.

Однак і тут агресорам особливо похвалитися нічим. Хоча ЗСУ і залишили Попасну, але перемололи таку кількість живої сили та техніки, що без уведення в бій значних резервів агресорам важко розраховувати на істотне просування вперед. Власне, на Донбасі Росія опинилася в тупиковому становищі.

Аналітики прогнозують, що після захоплення Попасної частини агресора, найімовірніше, спробують просунутися на захід, у бік Бахмута, перш ніж повернути на північ, у бік Сіверська чи Слов'янська. Але успіх цієї операції також малоймовірний, знову ж таки через вкрай обмежені ресурси в армії загарбника.

"Російські сили, ймовірно, продовжать об'єднувати наступальні зусилля на південь від Ізюму з наступом на захід із Донецька, щоб оточити українські війська на півдні Харківської області та у західній частині Донецької області" – так прогнозують ситуацію експерти ISW.

Нині армія РФ піддає масованим авіаударам та артобстрілам Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Тактика випаленої землі продовжує залишатися пріоритетом в арсеналі армії РФ.

Злочини "руского міра" на півдні України

На тимчасово захоплених південних територіях ворог продовжує безчинства та посиленими темпами намагається надати видимості легалізації окупаційним адміністраціям.

І хоча плани щодо проведення так званого референдуму про створення "ХерНР" ("Херсонської народної республіки") тимчасово покладено під сукно, від них не відмовилися.

Кремль, найімовірніше, піде на створення незаконних маріонеткових республік або безпосередньо анексує окуповані території на півдні та сході України.

Влада України жорстко реагує на такі спроби і попереджає про неминучі наслідки, передає Telegram-канал "Сьогодні".

"Не буде жодної "Херсонської народної республіки". Не буде! Вона (область. – Ред.) буде звільнена в повному обсязі. Максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з погляду безповоротних втрат російських військових. Тобто буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки потрібно для того, щоб на Херсонщині забули словосполучення "російська окупація" назавжди", – розповів Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента.

Не припиняються вже кілька днів ракетні обстріли Одеси. А в невизнаній ПМР продовжуються провокації з нібито обстрілами ЗСУ та ударами БПЛА. Тобто ситуацію розгойдують, щоб у зручний момент завдати удару по Україні з південного заходу.

Але оперативне командування ЗСУ усвідомлює реальний стан справ і тому розмістило на кордоні добре оснащені контрдиверсійні групи.

Прогноз від Христо Грозєва

Відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв пояснив останнє загострення на українсько-російському фронті. Він вважає, що ресурси та можливості Кремля добігають кінця і в Москві розуміють – затяжна війна стане політичним кінцем Путіна.

"Варіант переходу війни в таку фазу можливий, але малоймовірний, оскільки у росіян може виникнути питання, чому Москва не може так довго здолати Україну. Таким чином Путін може отримати образ слабкого царя, а в Росії цього ніколи не допускали", – заявив Христо Грозєв в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі "Україна 24".

Отже, висновок напрошується сам собою. Україна своїм мужнім спротивом сплутала всі карти путінського режиму. І Кремль тепер може скільки завгодно шантажувати підвищенням ставок. Цей трюк не пройде, світ об'єднався навколо України і нарешті зрозумів, із чим він має справу...