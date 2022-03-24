Командира та 11 бійців краснодарського ОМОНу звільнили за відмову воювати в Україні

Омонівці Краснодара відмовилися воювати в Україні Фото: колаж "Сьогодні"

У Краснодарі звільнили командира взводу оперативної роти ОМОН "Пластун" місцевого управління Росгвардії РФ Фаріда Читава та 11 його бійців через відмову відправитися до України. Про це повідомив голова міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков у своєму Telegram-каналі у четвер, 24 березня.

За словами Чикова, з 6 лютого омоновці перебували в Криму на навчаннях "Заслон-2022", 25 лютого вони отримали наказ перетнути кордон Росії та прямувати на територію України. Росгвардійці відмовилися, вважаючи наказ незаконним.

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"У жодного з них із собою не було ні закордонного паспорта, ні наміру залишити територію Росії, тоді як їхні прямі службові обов'язки обмежувалися територією Російської Федерації. Про відрядження на територію України для участі у спеціальній військовій операції, про завдання та умови цієї операції ніхто до відома не був поставлений і, як наслідок, згоди на неї не давав", – розповів голова "Агори".

Після відмови правоохоронців повернули до Краснодара, провели щодо них службову перевірку та звільнили. Омонівці вважали звільнення незаконним і подали до суду позов про відновлення на роботі.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що близько 600 російських морпіхів відмовилися воювати проти України.

Також ми інформували, що Росія відправляє до України солдатів-строковиків, які не вміють воювати.