Командир "Азова": Окупантів треба було знищити ще на виході з Криму

Командир "Азова" переконаний, що окупантів треба було знищити на виході з Криму. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупантів треба було знищити ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. Це було найсприятливішим місцем для нанесення удару, який би заблокував ворожий наступ. Натомість окупанти практично без боїв підійшли до Маріуполя.

Про таке заявив командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редіс") в інтерв'ю "Українській правді".

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Він вважає, що в самому початку війни можна було не допустити ситуації, яка зараз склалася.

"Якщо би всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, так само стійко тримали оборону й давали бій противнику, тоді би він точно не дійшов за чотири дні з Криму до Маріуполя". – переконаний "Редіс".

Командир "Азову" нагадав, що так як цього не сталося, захисники Маріуполя опинилися в оточенні.

"Тому що противник фактично без спротиву подолав доволі великий кілометраж. Практично без боїв, маршем він пройшов з Криму та опинився на західних околицях міста Маріуполь", – сказав він.

Ворога треба було знищити ще на виході з Криму

Денис Прокопенко переконаний, що якби війська, які там знаходилися, стійко тримали оборону, була би зовсім інша картина.

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"Справа в тому, що противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. В тому районі противник був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. Враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований", – пояснив командир "Азову".

За його словами, з тактичної точки зору, це було найсприятливіше місце для нанесення вогневого ураження з метою знищення та подальшого блокування ворожого угруповання.

"Противника потрібно було знищувати там, під час висування з Криму. І цього чомусь не було зроблено", – констатував "Редіс".

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