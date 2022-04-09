Коли закінчиться війна в Україні – прогноз генерал-майора СБУ

Віктор Ягун припустив, коли може закінчиться війна в Україні / Колаж "Сьогодні"

Після 9 травня точно буде відомо, як довго триватиме війна України з Росією. Якщо РФ проведе гучний парад, то вони готові на тривалу та виснажливу війну.

Такий прогноз озвучив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полюєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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Подальші прогнози можна робити після 9 травня.

"9 травня – критична дата. Якщо вони можуть провести гучний парад чи демонстрації, то тоді вони готові на тривалу та виснажливу для нас та їхню війну, яку ми не маємо права програти. Вони будуть триматися доти, доки зможуть", – додав Віктор Ягун.

Путін перейшов у план "Б"

Окупанти не змогли провести бліцкриг із захоплення України та її столиці. Тому президент РФ Володимир Путін перейшов до плану "Б" у війні проти нашої країни. Про це прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк повідомив в інтерв'ю CNN.

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Яценюк уточнив, що цей план кінцевий термін – 9 травня.

"СРСР і Росія святкують день перемоги 9 травня. Це велике політичне свято для РФ. І це основа путінської нацистської політики. Це дивно – святкувати перемогу над нацизмом, одночасно впроваджуючи путінську політику нацизму. Думаю, на нас чекає дуже важкий місяць", – сказав він.

Екс-прем'єр зазначив, що РФ почала перегрупувати свою армію. Вона може надати Путіну шанс захопити невелику частину території Сходу.

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"Але я хочу чітко сказати – ми не віддамо жодного клаптика нашої землі агресору. Тому ми звертаємося до США, Групи семи і всього світу допомогти Україні перемогти в цій боротьбі", – заявив Яценюк.

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