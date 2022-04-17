Коли РФ зазнає поразки в Україні – оптимістичний прогноз Жданова

Жданов розповів про подальший хід війни / Колаж "Сьогодні"

Російська арміяможе бути повністю розгромлена в Україні вже за кілька місяців. Однак це може статися набагато раніше завдяки військовій допомозі країн-союзників.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

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Уже за кілька місяців українська армія повністю розгромить російських окупантів.



"Я думаю, як мінімум, за кілька місяців. Тому що наступати набагато важче, ніж оборонятися", – каже Олег Жданов.

За словами військового експерта, на хід війни може вплинути допомога країн-союзників України, адже вони постачають необхідну зброю українським військовим.



"Справа в тому, що наявність сучасних озброєнь або достатньої кількості озброєнь у нашої армії може кардинальним чином змінити перебіг подій на нашу користь. Ми й так умудряємося тим озброєнням, яке у нас є, громити ворога. А якщо нам дадуть зброю у необхідній кількості та більш сучасну, ми можемо цей процес полегшити для себе", – додав Олег Жданов.

Росія зазнає серйозних втрат

The Economist пише, що попри перевагу росіян у озброєнні та чисельності, Україна за 24 години завдала Росії більше втрат, ніж та зазнала за вісім років боїв у Сирії.

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Українська протитанкова зброя чинила серйозний опір просуванню Росії на півночі та сході. Видання вказує, що на папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапуру.

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