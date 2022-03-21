Китай виділить Україні гуманітарну допомогу на 1,5 мільйона доларів

Китай відправить гуманітарну допомогу Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Червоний Хрест Китаю надасть Україні гуманітарну допомогу. Зокрема, на неї буде виділено 10 млн юанів (понад 1,5 млн. доларів).

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю, передає Sky News.

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Китай пішов на такий крок після того, як президент США Джо Байден попередив Пекін про наслідки будь-якої допомоги, яку він може надати Росії для військових дій в Україні.

Це може змусити президента Китаю Сі Цзіньпіна обирати між давніми прибутковими торговими відносинами із Заходом і стратегічним партнерством із Москвою.

Ситуація в Україні 21 березня