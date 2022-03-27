Кім записав нове відеозвернення та розповів про ситуацію в Миколаєві (відео)

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві 27 березня спокійна ситуація, російських військових немає. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Своє відеозвернення Кім зробив на березі моря, на вулиці була сонячна погода. Він наголосив, що все спокійно, сьогодні вихідний.

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"Неділя. Щось орків не видно слави Богу", – сказав він.

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