Кім записав нове відеозвернення та розповів про ситуацію в Миколаєві (відео)

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім / Фото: Колаж: Сьогодні
У Миколаєві 27 березня спокійна ситуація, російських військових немає. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Своє відеозвернення Кім зробив на березі моря, на вулиці була сонячна погода. Він наголосив, що все спокійно, сьогодні вихідний.
"Неділя. Щось орків не видно слави Богу", – сказав він.
Обстановка в області
- Вночі 24 березня ЗСУ збили літак та одну крилату ракету ворога. Летіло не в Миколаївську область, а у бік Кривого Рогу.
- 23 березня стало відомо, що по Миколаївській області російські окупанти все частіше запускають ракети з кораблів, що базуються у Севастополі. Тож у регіоні частіше стали звучати сигнали повітряної тривоги.
- З перехоплень СБУ стало відомо, що військові РФ під командуванням генерала Якова Рязанцева, які ведуть бої на Миколаївщині, зазнають поразки, перебувають в облозі та деморалізовані. Їм страшніше, ніж було у Чечні.
- 15 березня стало відомо, що у Вітівському районі Миколаївської області зникли староста Микола Струтинський та голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко. Досі про них нічого не відомо.