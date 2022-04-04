Кім: У Миколаєві окупанти обстріляли п'ять медустанов

Віталій Кім повідомив про нові обстріли Миколаєва. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область. У понеділок, 4 квітня, через ворогів постраждали об'єкти охорони здоров'я.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інформаційному марафоні на українських телеканалах.
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Кім розповів, що окупанти здійснюють обстріли по всій Миколаївській області, зокрема в Очакові та Миколаєві. Внаслідок обстрілів Миколаєва постраждало 5 медустанов. Водночас в місті готуються до нового можливого вторгення ворожих військ.
"У Миколаєві 14 поранених, одна з них дитина та один хлопець помер. Очаків – 7 померлих та 19 поранених. У медустановах понад 400 вікон вибито, ми їх відновлюємо. Зараз ми готові до всіх сценаріїв", – наголосив голова Миколаївської ОВА.
У Миколаєві окупанти обстріляли гінекологічне відділення
Унаслідок вчорашнього обстрілу Миколаєва російськими окупантами постраждало гінекологічне відділення однієї з місцевих лікарень. Відео пошкоджень опублікував міський голова Олександр Сєнкевич у Twitter.
За його словами, від удару по лікарні ніхто не загинув і не був поранений.
"Наслідки вчорашніх обстрілів. Гінекологічне відділення однієї з наших лікарень. На щастя, ані медики, ані пацієнти не постраждали. Коли вам кажуть про денацифікацію – згадуйте і це відео", – написав Сєнкевич.
Крім того, декілька ракетних ударів завдали по Миколаєву російські військові сьогодні вранці, 4 квітня. Фахівці збирають дані щодо обстрілу.
У Миколаєві збільшилася кількість обстрілів
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей. Відповідне відеозвернення Кім опублікував у своєму Telegram-каналі.
"У нас збільшилася кількість обстрілів, щоразу щось стріляють, хочуть нас налякати. Нічого не вийде, багато людей зараз повертається до міста. Все гаразд, працюємо. Пізніше буде ще краще", – сказав Кім.