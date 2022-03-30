Кім: Удар окупантів був по найціннішому

Віталій Кім розповів, що кількість загиблих під завалами ОДА зросла. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу окупантами облдержадміністрації. Станом на вечір 30 березня під завалами знайшли 15 загиблих.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За його словами, рятувальна операція триває.

"Висловлюю співчуття всім сім'ям. Ніхто не залишиться віч-на-віч з бідою, буде компенсація від нас і держави. Цей удар не по будівлі. Удар по найціннішому – наших людях, нашій родині. Наші люди – справжні герої. Усі 34 дні війни ходили на роботу та виконували свій обов'язок. Я був сьогодні у лікарні, спілкувався зі своєю заступницею, вона побита, але посміхається. Вона не може брати телефон, але рветься у бій. Ось це правильне ставлення до своєї роботи", – сказав Кім.

Голова Миколаївської ОВА додав, що у будь-якому разі все буде добре і наш український дух не зламати.

Що відомо про обстріл?

Російські окупанти 29 березня близько 8:45 обстріляли дев'ятиповерхову будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го до 1-го поверху без подальшого горіння.

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Ще вдень повідомляли, що внаслідок інциденту загинуло семеро людей. Однак кількість жертв дедалі більшає.

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