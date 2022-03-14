Оце річ! Кім подарував патрульним кабріолет BMW з кулеметом (відео)

Кім зробив особливий подарунок поліції. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім подарував патрульній поліції міста кабріолет BMW.

Відповідне відео, зняте правоохоронцями, опублікували у Telegram.

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Позаду авто висить наклейка вже з легендарним меседжем для окупантів: "російський військовий корабель, йди на х*й". Також виділено спеціальне місце для кулемета.

Правоохоронці наголосили, що вже взяли машину на озброєння.

"Миколаїв – це Україна! Подарунок для патрульної поліції", – підписав Кім під відео.

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