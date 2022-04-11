Кім про росіян: "Приїхав без однієї руки – служив у Чорнобаївці, приїхав х*р не стоїть – служив у Конотопі"

Віталій Кім пояснив, чому росіяни бояться їхати до України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують обстрілювати ракетами територію Миколаївщини. Водночас нові військові з Росії бояться їхати воювати в Україну – вони починають розуміти, що тут на них чекає смерть.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні 11 квітня.

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Про ситуацію в області

Кім підтвердив, що вночі Росія знову вдарила ракетами по Миколаївщині.

"Приховувати не буду – це ракети. Це російські окупанти напали на підприємство скотаря на території нашої області. Там два ангари порожні. І охоронець постраждав від розбитого скла", – розповів глава ОВА.

Росіяни бояться воювати в Україні

Кім заявив, що військові з РФ масово відмовляються їхати в Україну під будь-якими приводами. Особливо це стосується регіонів, де є інтернет.

"Їх не лякає навіть в'язниця. Все одно хочуть залишитися жити. Навіть відмовляється центральна Московія, центральна Росія. Вони мають інтернет і навіть у їхніх тупих головах зрозуміло, що ходить така історія: приїхав без однієї руки – служив у Чорнобаївці, приїхав з трьома – служив у Чорнобилі, приїхав х*р не стоїть – служив у Конотопі", – розповів голова Миколаївської області.

За його словами, в Україну їдуть ті, де немає інтернету – Якутія, Мурманськ.

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"Звідти, з далекої Росії. Їм наобіцяли квартир, що вони будуть героями. Поки доїдуть – їм розкажуть, що тут відбувається. Також готується путч у Росії, все йде за планом. Так і живемо, готуємось до робочого тижня", – сказав Кім.

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