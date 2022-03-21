Київ уже не головна ціль. Путін вигадав "план Б" по Україні

Путін змінив стратегію війни проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін більше не ставить головною метою взяти столицю, він намагатиметься змусити Україну здати південні та східні території. Свою тактику він змінив через те, що війська РФ не змогли виконати початкові плани і бої продовжуються вже понад три тижні.

Про це пише WSJ із посиланням на неназваних американських чиновників.

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"План Б" Путіна

Президент РФ хоче змусити Київ прийняти претензії Росії на південні та східні території України. Росія хоче забезпечити "сухопутний міст" між Росією та Кримським півостровом, а також розширити контроль над Донбасом.

При цьому армія окупантів продовжить обстрілювати мирних жителів. Путін сподівається, що це змусить Володимира Зеленського погодитись на його вимоги, зокрема на нейтральний статус.

Якщо "план Б" не спрацює?

Чиновники США вважають, що якщо вимоги Путіна відхилять, він може спробувати утримати всі зайняті території та продовжить війну. Ймовірно, він повертається до тактики облоги. Це означає, що війна може затягнутися на тижні, а можливо, і місяці.

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При цьому офіційні особи штатів зазначають, що Путін може розширити свої військові цілі, якщо його армія почне досягати більшого успіху.

А що із Києвом?

Статус столиці поки що залишається відкритим питанням. На думку чиновників, враховуючи потужний опір України, незрозуміло, чи зможуть військові РФ зібрати достатньо військ, щоб оточити та захопити Київ.

У тексті уточнюється, що інтерпретація стратегії Путіна – не офіційна оцінка розвідувальної спільноти, а думка деяких офіційних осіб США, які мають доступ до секретної інформації.

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Чи погодиться Україна на вимоги РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може поступитися своєю територіальною цілісністю – є компроміси, на які країна не може піти у переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним.

Росія не може змусити громадян іншої країни скоритися.

"Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом. Про це говорив український народ. Українці не зустрічали російських солдатів з букетом квітів, а зустрічали їх хоробро. Вони зустрічали їх зі зброєю у руках", – заявив він.