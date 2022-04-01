"Як ми на вас чекали!" Жителі звільненого села радісно зустріли ЗСУ – відео

У Чернігівській області зраділи появі ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники звільнили від російських окупантів село Нова Басань на Чернігівщині. Коли ЗСУ зайшли на територію населеного пункту, місцеві жителі виходили на вулиці, щоби привітати їх.

Відео опублікували у Telegram-каналі SPRAVDI.

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На записі видно, що мешканці Ніжинського району радіють появі Збройних Сил України. Вони дякували їм за те, що прогнали окупантів і запрошували на вечерю до свого дому. Але поки що нашим воїнам не до застілля.

ЗСУ звільнили села у Чернігівській області

Як повідомляє у Facebook голова регламентної комісії Згурівської тергромади Євген Чубук, увечері 30 березня від окупантів звільнили села Плоське, Світильне, Перемога, Гребельки та йшов важкий бій за селище Нова Басань.

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За його словами, подекуди організований відступ військових РФ перетворюється на панічну втечу.

"Поки у нас порядок, ситуація спокійна і абсолютно контрольована. Ви під надійним захистом – вас захищають такі козаки, про які НАТО тільки мріє і яких рашити бояться, як чорт ладану", – додав Чубук.

Через кілька годин він повідомив, що села Стара Басань та Нова Басань теж звільнили від окупантів.