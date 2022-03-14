Ізраїль погодився стати посередником у переговорах України та РФ – Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про роль Ізраїлю у війні РФ проти України / Фото: Колаж: Сьогодні
Ізраїль взяв на себе місію посередника у пошуку миру та завершенні російської агресії проти України.
Про це написав у Facebook голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником з питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою", - написав Єрмак.
Він додав, що вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні.
"Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль", – зазначив Єрмак.
Ізраїль виступив з вимогою до Росії
Ізраїль засуджує вторгнення Російської Федерації до України. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід, повідомляє МЗС Ізраїлю.
"Воно (вторгнення. – Ред.) позбавлене будь-якого виправдання, і ми закликаємо Росію припинити обстріли й атаки і розв'язати цей конфлікт за столом переговорів", – сказав Яір Лапід.
За його словами, Ізраїль зробить усе можливе, щоб "допомогти досягти мирного рішення":
"Ми працюємо в повній координації з нашим союзником – Сполученими Штатами – і нашими європейськими партнерами, щоб спробувати якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії".
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