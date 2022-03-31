Через ворожі обстріли у Харкові пошкоджено газопровід, спалахнула сильна пожежа

Окупанти потрапили до газопроводу. Колаж "Сьогодні"
Російські окупанти потрапили до газопроводу Харкова.
Про це пише місцеве видання "Труха".
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Як стало відомо, газ уже було перекрито.
"Щодо заграви по всьому Харкову – вороги потрапили в газопровід. Газ перекрили, але магістраль дуже довга і треба вигоріти", – пише видання.
Раніше стало відомо, що російські окупанти ведуть хаотичний вогонь у Харкові з різних видів озброєння.
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