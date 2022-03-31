Через обстріл окупантів у Лисичанську загорілося нафтове сховище, у Сєверодонецьку горить школа

Окупанти продовжують руйнувати критично об'єкти нашої країни / Фото: Колаж: Сьогодні

У містах Лисичанськ та Сєверодонецьк Луганській області через обстріл загорілися десятки будинків, школа та нафтове сховище.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram-каналі.

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"Постраждалих і загиблих лисичанців годинами неможливо було забрати з вулиць. Це наслідки ворожих дій 30 та 31 березня. Якщо раніше у Лисичанську люди почувалися більш-менш безпечно у порівнянні з ситуацією в інших містах області, то учора, певно, не залишилося жодного мікрорайону, куди б не влучив "русский мир". Кожна з трьох основних частин населеного пункту потерпала від артилерії та "Градів", – розповів Гайдай.

У Лисичанську загинуло двоє людей, двоє дітей перебувають у тяжкому стані.

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"У Сєверодонецьку сталося займання школи, а в Лисичанську – нафтового сховища. Для скорішої локалізації вогнища туди направлено посилений наряд рятувальників", – зазначив він.

Глава Луганської ОВА зазначив, що протягом доби ЗСУ відбили п'ять атак ворога в Луганській області. Українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем.

Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий літак, три безпілотні літальні апарати противника і одну крилату ракету.

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Ситуація в Луганській області