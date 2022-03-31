Через обстріл окупантів у Лисичанську загорілося нафтове сховище, у Сєверодонецьку горить школа

Окупанти продовжують руйнувати критично об'єкти нашої країни / Фото: Колаж: Сьогодні
У містах Лисичанськ та Сєверодонецьк Луганській області через обстріл загорілися десятки будинків, школа та нафтове сховище.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram-каналі.
"Постраждалих і загиблих лисичанців годинами неможливо було забрати з вулиць. Це наслідки ворожих дій 30 та 31 березня. Якщо раніше у Лисичанську люди почувалися більш-менш безпечно у порівнянні з ситуацією в інших містах області, то учора, певно, не залишилося жодного мікрорайону, куди б не влучив "русский мир". Кожна з трьох основних частин населеного пункту потерпала від артилерії та "Градів", – розповів Гайдай.
У Лисичанську загинуло двоє людей, двоє дітей перебувають у тяжкому стані.
"У Сєверодонецьку сталося займання школи, а в Лисичанську – нафтового сховища. Для скорішої локалізації вогнища туди направлено посилений наряд рятувальників", – зазначив він.
Глава Луганської ОВА зазначив, що протягом доби ЗСУ відбили п'ять атак ворога в Луганській області. Українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем.
Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий літак, три безпілотні літальні апарати противника і одну крилату ракету.
Ситуація в Луганській області
- 30 березня у Лисичанську російські військові обстріляли житлові квартали. Внаслідок обстрілів є жертви.
- 26 березня російські війська випустили по житлових кварталах Лисичанська ракету з радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка-У".
- Незважаючи на війну, "Укрпошта" розпочала роботу в Луганській області, включно з виданням пенсії.
- 25 березня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни навмисно знищують енергосистему та житловий фонд у Луганській області.
- Трохи раніше в Луганській області окупанти обстріляли міста ракетами та скинули фосфорні бомби. Внаслідок обстрілів загинуло четверо людей.
- 23 березня стало відомо, що ЗСУ утримують контроль над містом Рубіжне Луганської області, куди раніше зайшов противник.