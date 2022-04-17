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З США в Україну "почала надходити" нова зброя – Білий дім

17 квітня, 05:28
США нададуть Києву 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гаубиць та ще 300 дронів Switchblade

З США прибуває партія зброї / Фото: Колаж: Сьогодні

Представник Білого дому заявив, що до України "почали прибувати" вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації президента Штатів Джо Байдена.

Про це повідомляє CNN.

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Цього тижня Байден затвердив додатковий пакет воєнної допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів.

США вперше погодилися надати Києву таку потужну військову техніку, зокрема 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гаубиць та ще 300 дронів Switchblade.

За інформацією ЗМІ, ця допомога вже "почала надходити".

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Очікується, що перший рейс озброєння та обладнання прибуде до регіону протягом наступних 24 годин, і його заберуть на кордоні українці та доставлять до країни.

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