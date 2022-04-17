З США в Україну "почала надходити" нова зброя – Білий дім

З США прибуває партія зброї / Фото: Колаж: Сьогодні

Представник Білого дому заявив, що до України "почали прибувати" вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації президента Штатів Джо Байдена.

Про це повідомляє CNN.

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Цього тижня Байден затвердив додатковий пакет воєнної допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів.

США вперше погодилися надати Києву таку потужну військову техніку, зокрема 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гаубиць та ще 300 дронів Switchblade.

За інформацією ЗМІ, ця допомога вже "почала надходити".

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Очікується, що перший рейс озброєння та обладнання прибуде до регіону протягом наступних 24 годин, і його заберуть на кордоні українці та доставлять до країни.

Загроза ядерного удару

У Кремлі не збираються застосовувати ядерну зброю У війні з Україною ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю. Реклама

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.

У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ буде вкинуто в катастрофу.

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