З Маріуполя в Донецьк окупанти вивезли дітей без батьків

Окупанти вивезли дітей з Маріуполя/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти привезли з оточеного Маріуполя дітей без батьків в окупований Донецьк. Деяких людей везуть у Росію.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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"Так, у Донецьку, у лікарні ім. Вишневського у Київському районі, у другому інфекційному відділенні перебуває багато діток, яких привезли з Маріуполя. Діти без батьків. Потрібно шукати батьків та не ігнорувати будь-яке оголошення про пошук дитини", — повідомила мешканка Донецька.

Крім того, у деяких школах окупованого міста живуть вивезені з Маріуполя люди. Якщо у них немає родичів або охочих дати прихисток у Донецьку, маріупольців окупанти вивозять до російського Таганрога. У них забирають документи та телефон, які потім повертають не всім.

Місцеві кажуть, що люди, яких привезли з Маріуполя, "перебувають у тяжкому психологічному стані, видно, що вони змучені, знесилені та здебільшого мовчать".

У Балаклії окупанти викрали мера та чиновників міськради

У Харківській області російські війська викрадають представників влади. Все для того, щоб чинити тиск на українське населення.

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26 березня у Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Також є інформація, що затримано і міського голову Івана Столбового. З ним та його сім'єю вже другу добу немає зв'язку.

Досі перебуває у полоні окупантів голова Циркуновської громади Микола Сикаленко.

"Росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення. Але мешканці громад давно показали, що Харківська область – це Україна!", – повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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