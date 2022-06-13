Історія з Маріуполем може повторитися в Сєвєродонецьку — британська розвідка

Окупанти можуть накрити вогнем Сєвєродонецьк/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти можуть так само атакувати Сєвєродонецьк, як Маріуполь. Окупанти готові розпочати обстріл після укріплення позицій.

Про це сказала глава британської розвідувальної служби McKenzie Intelligence Services Луїза Джонс в ефірі Sky News.

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На хімзаводі "Азот" у Сєвєродонецьку все ще знаходяться українські військові разом з кількома сотнями мирних жителів. Джонс заявила, що це дійсно дуже схоже на ситуацію, яка була на "Азовсталі".

"У найближчому майбутньому ЗС РФ можуть спробувати зміцнити свої позиції і почати артилерійський обстріл "Азоту", — вважає Джонс.

Маріуполю загрожує велика катастрофа

Російські війська не досягли успіху в тому, щоб захопити Сєверодонецьк. Тим часом у Маріуполі та Херсоні склалася критична ситуація з ліками та епідеміологічною обстановкою. Що відбувається на фронті, розповіла розвідка Великої Британії.

Бої продовжуються в районі Сєверодонецька. Росія знову контролює більшу частину міста, але її війська мало просунулися у спробах оточити велику територію з півночі та півдня.

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Росія щосили намагається забезпечити основні громадські послуги населенню на окупованих територіях. Доступ до безпечної питної води був непостійним, тоді як тривають серйозні перебої з телефонним зв'язком та інтернет-послугами.

Ймовірно, у Херсоні відчувається гостра нестача ліків, а у Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки холери були зареєстровані з травня.

Україна пережила велику епідемію холери у 1995 році, і з того часу були невеликі спалахи, особливо на узбережжі Азовського моря, включаючи Маріуполь.

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Медичні послуги у Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу. При цьому великий спалах холери в Маріуполі ще більше посилить ситуацію.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти вийшли на новий рівень мародерства у Маріуполі. Крім того, ми писали, що до Росії вивезли понад тисячу полонених військових з Маріуполя.