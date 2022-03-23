Ірпінь, Буча та Гостомель взяті в кільце Збройними силами України

ВСУ готуються вибити окупантів з Ірпеня, Бучі та Гостомелю. Фото: колаж "Сьогодні"

У Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області бійця ЗСУ взяли у кільце російських окупантів. Про це повідомляє телеканал Україна 24 з посиланням на Бучанську міську раду.

"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Водночас зазначається, що Макарівська, Бучанська, Ірпінська та Дмирівська громади залишаються під обстрілом ворога.

"Вночі обстріляли Шпитки, що призвело до пожежі. Постійно точаться бої на Житомирській трасі. Багато сіл в окупації, що наближає гуманітарну катастрофу. У населення не залишається продуктів, медикаментів, гігієнічних товарів, дитячого харчування. Деякі села без зв'язку", – повідомляє міськрада Бучі.

Реклама

Крім того, на окупованих територіях загарбники масово займаються мародерством. Військові РФ вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, відстрілюють собак, худобу ріжуть на м'ясо.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що під час бойових дій в Україні російські окупанти масово займаються мародерством на тимчасово зайнятих територіях. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку та навіть грабують церкви.

Також ми писали, що у тимчасово захопленому Херсоні російські військові продовжують займатися мародерством. Так, в одному з районів міста вони вирвали за допомогою вантажівки Z ґрати та пограбували магазин.