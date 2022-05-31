Іноземні та українські журналісти зняли власний обстріл

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські та іноземні журналісти потрапили під обстріл окупантів. Снаряд вибухнув просто біля них. Одного представника ЗМІ поранено. Відео інциденту опублікував канал "Україна 24".

На відео видно, що журналісти вели зйомку, коли біля них підірвався снаряд. Після того, як вони впали на землю на узбіччі дороги, чутні інші вибухи. Один з журналістів отримав поранення у руку. Після обстрілу до них підійшов військовий, який наказав накласти пораненому турнікет.

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Росіяни зазнають втрат

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1358 танків та ліквідували близько 30 500 російських військових. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 31.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 30500 (+150 за добу) осіб ліквідовано

танків – 1358 (+9),

бойових броньованих машин – 3302 (+20),

артилерійських систем – 649 (+6),

РСЗВ – 207 (+2),

засобів ППО – 93,

літаків – 208 (+1),

вертольотів – 174

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515 (+8),

крилатих ракет – 120 (+2),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2275 (+11),

спеціальної техніки – 48.

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