"Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде". Розвідка дізналася, на що скаржаться окупанти

Окупанти скаржаться, що в них "хлам", а не техніка. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти скаржаться на обстріли з боку ЗСУ та непрацюючу техніку. В перехопленій розмові двоє росіян обговорюють ситуацію на передовій. Один з них розповідає, що вночі потрапив під сильний обстріл з боку ЗСУ. Скаржиться на нестачу людей.

Про це повідомила розвідка Міноборони.

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Окупанти нарікають, що троє людей змушені чергувати цілий день.

"Нікому ані поспати. Якби було так, що тут одні, там інші. А так виходить ці втрьох всю ніч чергують, а там вчотирьох. Зранку вийшли, як почали по нас пиз… (стріляти) з АГС (автоматичний станковий гранатомет). Спочатку раз в поле лягло, потім ближче-ближче. "Транзити" якісь катались. Вони не тільки нас, вони ще когось там обх… (обстріляли)", – розповідає росіянин.

Співрозмовник, в свою чергу, говорить, що поблизу з ними стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл:

"Один двохсотий, один трьохсотий. Йо… (поцілили) вночі. ДРГ зайшло. Нам показали все. Все розказали. Нічого путнього немає. Щоб взяти і приїхати. Всюди хлам. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде", – скаржиться окупант.

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В окупантів лишилася остання надія

Росіяни розповідають, що у їхніх підрозділах вже не чекають на ротацію. Наразі військові РФ чекають повного виведення з території України.

Дружини загарбників намагаються повернути своїх чоловіків додому, доки вони ще живі. Втім, командування не дає їм такого шансу. Саме про це в перехопленій розмові розповідає російському окупанту його дружина:

"Будете ви там до кінця воєнних дій. Не раніше осені. Тобто не раніше вересня. Заміни вам немає. Навіть тих, у кого контракти закінчуються – все одно будуть там, доки не закінчаться воєнні дії".

Чоловік обурюється тим, що дружини військових замало роблять для їхнього повернення. Каже, що потрібно звертатися до прокуратури.

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Раніше ми писали, що російські окупанти масово відмовляються йти в атаку на позиції Збройних сил України.

Сайт "Сьогодні" писав, що російські окупанти скаржаться, що на війні в Україні у росіян не витримує психіка. У деяких військових РФ "уже їде дах". Крім того, противники зазнають величезних втрат.