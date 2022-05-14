"Ідіоти!": Гайдай розповів про нову переправу окупантів у Білогорівці

Гайдай упевнений, що нова переправа простоїть недовго / Колаж "Сьогодні"

Війська Російської Федерації продовжують наполегливо наводити понтонну переправу через Сіверський Донець, хоча нещодавно аналогічну переправу благополучно розбили ЗСУ . Причому двічі.

Про нову спробу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своєму телеграм-каналі.

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Що відомо

"Рашисти готуються знову переправлятися через річку Сіверський Донець в Білогорівці…ідіоти

Деякі ідіоти зрозуміли, чому їх туди посилають і цілий батальйон відмовився йти в атаку. Але скоро підтягнеться "свіжачок". 2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть в наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо чергову "підводну" серію у Білогорівці", – написав Сергій Гайдай.

Наразі нещодавно розбита ЗСУ переправа виглядає так:

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Обстановка

Внаслідок двох попередніх успішних операцій зі знищення переправи з боку Білогорівки, там уже утворився склад згорілих російських БТРів та танків. Кількість знищеної техніки обчислюється десятками, окупантів – сотнями.

Радник голови МВС Антон Геращенко навіть опублікував відео винищення ворогів.

Також українським захисникам довелося зруйнувати автомобільний міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним, тому що росіяни пробивалися в Рубіжне і могли скористатися мостом.