Хочуть здачі міста: окупанти надіслали SMS із погрозами меру Миколаєва

Загарбники пропонують здати Миколаїв / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові "погрожують" у SMS-повідомленнях. Вони запропонували міському голові Миколаєва обговорити умови здачі міста.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

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"Олександре Федоровичу! Не доводьте до гуманітарної катастрофи! Подумайте про своїх громадян та сім'ї. Для обговорення гарантій безпеки звертатися у Телеграм. Не дозволяйте націоналістам прикриватися Вами! Зверніть увагу на ситуацію в Херсоні. Від Ваших дій залежить Ваша подальша доля!" – написали меру Миколаєва.

На що він відповів: "Вітаю. Ви не підкажете, де зараз знаходиться російський корабель?".

Сєнкевич запропонував їм здати техніку та заробити грошей.

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"Схоже, моральний стан орків на дні. Воюють смс-ками. Але пропозиція в силі – здавайте техніку і у вас з'явиться шанс залишитися живими", – написав Сенкевич.

Бомбардування Миколаєва

У Миколаєві в результаті ворожих обстрілів загинуло 9 людей. Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у своєму Telegram-каналі у неділю, 13 березня.

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"Мразі!!!!!! 9 осіб загинуло внаслідок бомбардування м*даками. Миколаїв" , – написав губернатор.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що у Миколаєві ворог розбомбив держпідприємство "Зоря".

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що у Миколаєві ворог розбомбив держпідприємство "Зоря".

"З'ясовуємо обставини. Орки не тільки нас бояться, вони нас поважають. Це основний показник того, що перемога буде за нами. У нас свобода і ми за неї боремося. А в них рабство. Хочеться, щоби наші бажання збувалися, ми все одно будемо рухатися вперед і відстоювати рідну землю разом до перемоги!" – заявив Віталій Кім.

Як повідомили в обласному ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю одного з цехів на території ДП КПК "Зоря" – "Маштпроєкт".

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