Хотів зупинити Росію. В Україні загинув колишній морський піхотинець США

На війні проти РФ загинув американець / Фото: Колаж: Сьогодні

Американський громадянин Віллі Джозеф Кансел був убитий цього тижня, коли воював разом із українськими військовими, захищаючи Україну від окупантів. Трагедія сталася 25 квітня.

Про це повідомляє CNN.

Реклама

Колишній морський піхотинець армії США Кансел був родом із округу Оріндж, штат Нью-Йорк. Громадянин США працював із приватною військовою компанією, куди записався на додаток до своєї постійної роботи офіцером виправної установи в Теннессі незадовго до того, як наприкінці лютого розпочалася війна в Україні.

Мама Кансела розповіла, що він хотів стати пліч-о-пліч з українськими захисниками, оскільки вірив у те, за що бореться Україна.

"Він хотів приєднатися, щоб стримати це там, щоб воно не прийшло сюди і щоб, можливо, нашим американським солдатам не довелося втручатися", – сказала жінка.

Реклама

Вона додала, що тіло її сина поки що не знайдено. Співробітники намагаються забрати його, щоб перевезти до США.

У Кансела залишилися дружина та 7-місячна дитина.

Представник Держдепартаменту США заявив, що відомство "обізнане про ці повідомлення і уважно стежить за ситуацією".

Реклама

"З міркувань конфіденційності у нас немає подальших коментарів. Ми ще раз повторюємо, що громадяни США не повинні їздити в Україну у зв'язку з активним збройним конфліктом та вирахуванням громадян США в Україні російськими силовиками" , – сказав чиновник.

В Україні загинув британський доброволець

У ході війни в Україні загинув британський доброволець Скотт Сіблі, який боровся проти російських окупантів. Ще один британець зник безвісти. Як повідомляє SkyNews, 36-річний ветеран британської армії Сіблі став першим громадянином Великобританії, який загинув на цій війні.

Невідомо, коли саме його було вбито, але передбачається, що це сталося кілька днів тому на півдні чи сході України.

Sky News не називає ім'я зниклого добровольця. Сім'ї обох британських громадян поінформовані щодо ситуації.

"Ми можемо підтвердити, що громадянина Великобританії було вбито в Україні, і ми підтримуємо його сім'ю", – прокоментував ситуацію представник британського МЗС.

Щодо другого британця, представник МЗС сказав:

"Нам відомо про громадянина Великобританії, який зник безвісти в Україні, і ми підтримуємо його сім'ю. Ми терміново шукаємо додаткову інформацію".

Читайте також: