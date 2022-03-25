Харків'янин зіграв "Рідна мати моя" на руїнах будинку (відео)

Гітарист зіграв біля зруйнованого будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові хлопець зіграв українську пісню "Рідна мати моя", перебуваючи перед багатоповерхівкою, яку зруйнували російські окупанти.

Відео опублікували у місцевому Telegram-каналі "Нетиповий Харків".

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На записі видно, як гітарист сидить перед зруйнованим будинком та грає популярну українську мелодію. Будівля на тлі повністю зруйнована внаслідок обстрілу.

"Справжні цінності розбомбити не можна. У Харкові гітарист віртуозно виконав пісню "Рідна мати моя" прямо на руїнах знищеної будівлі", – написали під відео.

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У Харкові зруйнували майже тисячу будівель

Мер Харкова 21 березня розповів, що російські окупанти зруйнували 972 будівлі у місті, із них 778 – це житлові будинки. Проте вже зараз у місті обговорюють, як відновлюватимуть Харків.

"Ми активно працюємо з архітекторами, будівельниками для відродження міста Харкова. У нас є ясне розуміння, як і що потрібно буде робити. Звичайно, роботи буде дуже багато, але я впевнений, що ми все виконаємо", – сказав мер.