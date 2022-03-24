Харків знову трясуть вибухи: виникли масштабні пожежі (фото)

У Харкові знову вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 22:00 24 березня у Харкові знову чутно сильні вибухи. Містом зафіксовано пожежі.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха Харків".

Реклама

Деталі

Як пишуть очевидці, у Харкові у багатьох районах чутно сильні вибухи, після обстрілів виникли масштабні пожежі.

Реклама

Інформації щодо можливих постраждалих зараз немає.

Нагадаємо, рідним вдалося поховати в'язня концтаборів старожила Харкова Бориса Романченка , який 18 березня не пережив бомбардування міста російськими військовими злочинцями

Реклама

Облога Харкова