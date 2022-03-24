Харків знову трясуть вибухи: виникли масштабні пожежі (фото)

У Харкові знову вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на 22:00 24 березня у Харкові знову чутно сильні вибухи. Містом зафіксовано пожежі.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха Харків".
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Як пишуть очевидці, у Харкові у багатьох районах чутно сильні вибухи, після обстрілів виникли масштабні пожежі.
Інформації щодо можливих постраждалих зараз немає.
Нагадаємо, рідним вдалося поховати в'язня концтаборів старожила Харкова Бориса Романченка , який 18 березня не пережив бомбардування міста російськими військовими злочинцями
Облога Харкова
- 24 березня у Харкові російські окупанти обстріляли людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою. Декілька людей отримали поранення.
- Центр міста сьогодні був обстріляний крилатими ракета "Калібр" , випущеними з кораблів Чорноморського флоту РФ
- Харків'яни не поспішають залишати місто, незважаючи на постійні обстріли окупантами . Більшість городян це пояснюють тим, що у Харкові в них залишилися родичі, а також, що таким чином вони підтримують своє рідне місто.
- Російські окупанти зруйнували вже майже 1000 будівель у Харкові, із них 778 – це житлові будинки. Проте вже зараз у місті обговорюють, як відновлюватимуть Харків.