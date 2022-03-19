Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня

У Луганській області відкриють гуманітарні коридори / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області, яку регулярно обстрілюють російські окупанти, 19 березня погодили гуманітарний коридор, щоб евакуювати людей та привезти гуманітарну допомогу. "Режим тиші" погоджений з 9:00.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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"Росіяни продовжують хаотичні нерегулярні артилерійські обстріли наших міст. Втім, ми чекаємо 9-ї ранку, коли має встановитися "режим тиші", щоб розпочати евакуацію жителів області, привезти їжу, воду та медикаменти тим, хто залишається. Гуманітарний коридор погоджено на високому рівні", – написав Гайдай.

Евакуація автобусами очікується із таких населених пунктів:

Сєвєродонецьк,

Рубіжне,

Попасна,

Лисичанськ.

Близько 14:00 буде евакуаційний поїзд із Новозолотарівки.

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