Кидають у багажник і вивозять. Окупанти масово викрадають чоловіків – перехоплення

Російські військові викрадають українських чоловіків. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях і вимагають викуп. Сума за "повернення до нормального життя" залежить від статків родини. Вона коливається у межах 10-30 тисяч доларів.

Про це свідчать нові перехоплення, а також оперативна інформація СБУ, отримана з тимчасово окупованих територій.

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До прикладу, ось кілька звернень громадян до "тимчасової військової адміністрації РФ" у Мелітополі Запорізької області:

"Щойно приїхали ваші хлопці, з комендатури, закрили мого чоловіка в багажник і забрали. Ні документи не надали, ніде нічого..."

"Скрутили, кинули в багажник. Машину забрали, мотоблок... сказали, що вони з поліції..."

"У мене чоловіка забрали і сказали, що відвезли до Мелітополя в 58-му армію чи 58-ма армія забрала. Як мені бути?.."

На усі ці запитання приблизно однакова відповідь: що телефоном вони не вирішуються. А вже після приїзду родичам називають "прайс" і починаються торги.

"СБУ системно фіксує злочини окупантів та їхніх пособників", – наголосили у відомстві.

Окупанти вихваляються вбивствами і катуваннями українців

СБУ отримала чергове підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців. Російські окупанти за допомогою гранат "зачищають" підвальні приміщення, де переховується від обстрілів цивільне населення. Для них це "звична практика". Про це свідчить нова телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ.

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"Загін бабу впіймав, язика відрізали їй, щоб нічого не розповідала, а потім йо*нули її. Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там, а гранати кидаємо, пох*й взагалі. У нас загін називається "загін самогубців", "загін головорізів", – вихваляється перед дружиною російський загарбник, який перебуває на Харківщині.

Він "заспокоює" її, що це, мовляв, звичайна практика. І водночас переказує, як окупанти з іншого підрозділу знущався із жінки і зґвалтували її.

А серед його "досягнень" – катування: "Я тут творю, взагалі. Є*ашу всіх, мені пох*й взагалі: цивільних, не цивільних. Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати".

Запевняє, що робитиме це і в Росії. Хоча з його боку будувати будь-які далекоглядні плани – невиправданий оптимізм. Адже українські захисники добре виконують свою роботу.

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