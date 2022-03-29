Група генералів замкне Путіна і виведе війська – російський політолог

Політолог Олександр Морозов висловився про Володимира Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Відомий російський журналіст, політолог Олександр Морозов заявив, що Кремль пропонує Україні капітуляцію. За його словами, всі сподіваються на те, що група генералів замкне президента РФ Володимира Путіна і виведе війська.

Про це Морозов повідомив журналістам каналу Україна 24 в ефірі проєкту FREEDOM.

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Політолог наголосив, що з боку Кремля не видно жодного руху. За його словами, всі чекають, коли замість делегації, яка веде переговори в Мінську, і навіть замість Лаврова (Міністр закордонних справ Сергій Лавров, – Ред.), нарешті поїде Патрушев (Глава Ради безпеки Росії Микола Патрушев, – Ред.) у Вашингтон.

"Я сподівався б, і ми всі хочемо, що група генералів замкне Путіна і скаже, що готова до переговорів і відводить війська. Ну а далі історія покаже, хто, як і чому говоритиме", – зазначив Морозов.

Путін збирає нове військо з киргизів та якутів – Данилов

У міжнародного злочинця Володимира Путіна дедалі менше резерву для поповнення запасів "гарматного м'яса", тому він починає тиснути на партнерів з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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"Наша розвідка має дані, що у Путіна зараз є бажання залучити ОДКБ – узбеків, киргизів та інші народності цієї організації. Якщо ми це побачимо, це буде взагалі неприпустимо. Більше того, у нас є інформація, що зараз вони роблять спроби збирати (армію – Ред.) на Далекому Сході, там, де живуть удмурти, якути, північні народності. Вони там їх збирають, тому що охочих воювати на цілині не так багато, як так сталося, якщо в роті було 100 людей, а залишилося четверо: "Навіщо ви нам брешете?" – це вже відбувається буквально сьогодні", – сказав Олексій Данілов.