Палаючі будинки та зруйновані заводи: Maxar показав супутникові знімки Маріуполя (фото)

Ворог намагається знищити місто/Фото: колаж: "Сьогодні"
Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки Маріуполя. На них видно руйнування і пожежі багатоповерхівок внаслідок обстрілів РФ.
Про це повідомляє Sky News.
Деталі
На нових знімках — палаючі та зруйновані багатоквартирні будинки та пошкоджені заводи. Ці зображення є одними з небагатьох даних про Маріуполь, оскільки, за повідомленнями, у місті не залишилося незалежних журналістів.
Генерал РФ Мізінцев особисто наказав бомбити пологовий будинок у Маріуполі
За операцію російських окупантів із захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де були медики та вагітні жінки. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За словами Геращенка, Мізінцев раніше керував операцією у Сирії. Він начальник Національного центру управління обороною РФ з грудня 2014 року, генерал-полковник з 2017 року.
"Це він наказував бомбити пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, будинки мирних жителів. Це він знищує Маріуполь, як раніше знищував сирійські міста", – зазначив радник глави МВС.