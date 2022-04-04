Місто понівечене. "Азов" показав, як зараз виглядає Маріуполь (фото)

Маріуполь зруйновано на 90%. Фото: колаж "Сьогодні"

Окремий загін спеціального призначення "Азов" опублікував знімки того, що відбувається у Маріуполі на сьогодні. На фото видно, що російські окупанти понівечили місто.

Про це "Азов" повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Маріуполь сьогодні. 40 днів тому місто було прекрасним. Окупанти забрали нашу весну. Вони спалили, понівечили, сплюндрували... І за це може бути тільки смерть. Смерть і жодного прощення", – написав "Азов".

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Як зараз виглядає Маріуполь. Фото: "Азов"

Ситуація в Маріуполі дуже складна, але місто залишається українським – мер

Маріуполь продовжує героїчно захищатися від навали російських окупантів. Але ситуація у самому місті погіршується щодня. Армія рф продовжує його облогу, немає зв'язку, світла, закінчилася вода та їжа. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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За його словами, незважаючи на спроби орди захопити місто, Маріуполь залишається українським.