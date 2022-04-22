Горить, як солом'яний бичок! 128-а бригада знищила російський танк (відео)

ЗСУ знищують техніку ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Мінометна батарея гірсько-штурмового батальйону "Закарпатського легіону" знищила російський танк Т-72. На рахунку 128-ї бригади це не перший танк.

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ у Telegram.

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"Мінометна батарея гірсько-штурмового батальйону "Закарпатського легіону" знищила російський танк Т-72, який маневрував біля лісопосадки й готувався відкрити вогонь по наших позиціях. Ціль уражена міною калібру 120 мм", – йдеться у повідомленні.

За інформацією, щоб потрапити в броньовану ціль із міномета на відстані кількох кілометрів, потрібна велика майстерність. Після влучення в танк здетонував боєкомплект, від вибуху змістило вежу, весь екіпаж загинув.

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Окупанти вже хочуть застосувати застарілу радянську техніку

Російська армія вже готується застосовувати застарілу радянську військову техніку, яка тривалий час була на базах зберігання.

У розвідці заявили, що для відновлення бойових можливостей Збройні сили Росії дедалі частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка з 1970-х років перебувала на базах зберігання.

"Значна увага приділяється збільшенню можливостей артилерійських та ракетних підрозділів для здійснення безперервного обстрілу українських міст", – зазначили в управлінні.

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