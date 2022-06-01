Гордон пояснив, чому переговори Зеленського з Путіним зараз неможливі

Гордон проти переговорів президентів України та Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Переговори між Україною та Росією на рівні президентів неможливі. Наразі окуповано 21% території нашої країни. У такому становищі розмова з Володимиром Путіним відбуватися не може.

Про це заявив журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю Василю Голованову на каналі "Україна 24".

Реклама

Він сказав, що є противником будь-яких переговорів з Путіним на рівні президентів.

"У нас окуповано сьогодні 21% України. Це п'ята частина території країни. У такому становищі розмовляти з Путіним з позиції сили неможливо. На рівних – неможливо. А навіщо з ним тоді розмовляти?" – сказав Гордон.

Журналіст додав, що з Путіним має говорити українська армія переконливою мовою.

"Мовою відвойованих українських міст і сіл, мовою відвойованої української території. Ось коли його викинуть, Путіна, якщо він на той час ще збережеться на посаді президента, за територію України, яка окреслена усіма міжнародними договорами, тоді можна буде зустрічатися. Та й то, а що з ним тоді зустрічатися? Про що з ним тоді говорити? Приймати капітуляцію Росії? Це можна. Чи піде Путін на це? Ні. До чого приведуть ці зустрічі? Ні до чого", – резюмував Гордон.

Реклама

Читайте також: