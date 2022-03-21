Женіть цих рабів: Зеленський звернувся до українців

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Президент Володимир Зеленський оприлюднив звернення до жителів українських міст на півдні України, які потерпають від агресії РФ, і закликав їх вірити в Україну та чинити спротив окупантам.

"Я хочу окремо звернутися до українських міст та хоробрих жителів цих міст. До вільного півдня України, де сонце світить тільки бажаним гостям, а не випадковим "туристам" на танках. До Бердянська, Каховки, Енергодара, до Мелітополя і, звісно, Херсона. До Херсона, де сьогодні ми побачили, як у вільних людей стріляють раби. Раби пропаганди, яка підміняє їхню свідомість. Раби, які звикли пакувати в автозаки всіх. Навіть бабусю із чистим білим плакатом. І навіть дівчину з аркушем А4, на якому написано лише одне слово – "мир", — сказав він.

Президент зазначив, що російські військові, які опинилися в Україні, ніколи не бачили стільки вільних людей на вулицях, які не мають страху перед ними.

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"У них переляк. Переляк, який пропагандисти вміють перекувати на ненависть. А далі – постріли в мирних вільних людей. Херсоне, тримайся! Ми не забудемо ніколи ці кадри. Кадри з вашого міста. На вашій площі й вулицях ми були всі з вами разом. 40 мільйонів українців нашої держави. Мільйони й мільйони українців у світі. Ми всі бачили, як ви стоїте. Які ви. Ми всі відчули, як ви хочете повернути свободу. На землі, де, споглядаючи Чумацький Шлях, чумаки ходили по сіль, ворогам буде несолодко. І щойно ми зможемо до вас пробитися, зможемо до вас прорватися, на кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна смуга", — сказав Зеленський.

Президент додав, що те саме чекає наляканих російських військових, яких мирні українці прогнали голими руками в Енергодарі та інших містах України.

"Чорна смуга буде в окупантів у Бердянську, буде Мелітополі й Каховці. Всюди, де окупанти захоплюють наших людей. Тих, як вони думають, хто організовує спротив. Але у нас – не Росія. Запам’ятайте. І спротив тут не треба організовувати. Спротив для українців – це властивість душі. І я дуже хочу, щоб у вас, всі наші українці на півдні, ніколи не промайнула навіть на мить думка, ніби Україна про вас не памʼятає", — наголосив він.

Україна змусить росіян повірити й запамʼятати, що їм в Україну дороги немає й ніколи не буде, підкреслив президент. Він висловив подяку усім, хто дбає про спільне майбутнє та Україну.

"Звертаюся до всіх українців. Всюди, де ми є. Робіть усе для захисту нашої держави. Для порятунку нашого народу. Боріться. Воюйте й допомагайте. Гоніть цих рабів! Гоніть окупантів! Щоб Україна жила. І ми всі – разом з нею. Вільна і мирна. Яку ми так любимо", — сказав Зеленський.

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