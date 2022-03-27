Голова "Фрайкору" Георгій Тарасенко загинув у бою під Харковом

Георгій Тарасенко загинув, захищаючи Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області у боях з російськими окупантами загинув лідер та командир добровольчого підрозділу "Фрайкор" – Георгій Тарасенко. До повномасштабної війни він брав участь у боях на Донбасі, а тепер захищав Харківську область.

Про це повідомив активіст Вадим Поздняков у Facebook.

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"У бою, обороняючи рідну Харківщину, загинув лідер і командир Добровольчого підрозділу "Фрайкор" – Георгій Тарасенко. Жора завжди намагався вписатися за всі правильні україноцентричні теми в Харкові", – написав він.

На сторінці "Праві з Харкова" уточнили, що Георгій проводив з товаришами по службі контрнаступ на позиції ворога, він ішов першим у складі бойової групи.

Що відомо про главу "Фрайкору"

"Георгій був націоналістом все життя: у націоналістичному русі з домайданівських часів, учасник Революції Гідності, протистояв "російській весні" у Харкові, у 2014 році в 17-річному віці Георгій відправився на фронт", – описують його товариші по службі.

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Георгій Тарасенко. Фото з Facebook

У 2017 році Тарасенко створив та очолив добровольчий підрозділ та однойменну організацію. Під його командуванням військові здійснили 7 бойових ротацій на Донбас та захищали Харків з першого дня війни.

"Ми становились як організація та підрозділ завдяки його керівництву. Попри цю важку втрату наш підрозділ продовжує виконувати бойові завдання, наша організація продовжить справу Георгія", – написали на сторінці "Фрайкору".