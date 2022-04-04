Глава Донецької ОВА закликав мирних жителів евакуюватися з області

З Донецької області вже евакуювали близько 140 тисяч людей / Колаж "Сьогодні"
Жителям Донбасу необхідно виїхати у безпечніші райони України. Все через те, що російські військові можуть посилити наступ на цій території.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише РБК-Україна.
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"Не лише поблизу лінії розмежування, а й усьому населенню ми настійно рекомендуємо, щоб вони їхали. Всім необхідним транспортом за певними маршрутами ми забезпечуємо та чітко вказуємо, яким шляхом їхати", – наголосив Павло Кириленко.
Місцевим жителям потрібно залишити населені пункти, щоб українським військовим було легше захищати територію.
"Бо ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів", – додав глава ОВА.
Скільки вже евакуювалось людей
Без урахування населення Маріуполя з Донецької області вже евакуювали близько 140 тисяч людей.
"При цьому працює і людський фактор, коли люди спочатку не хочуть покидати будинок, доки ситуація не посилюється", – уточнив Павло Кириленко.
Найближчими днями на Україну чекають важкі бої на Донбасі
Найближчими днями на Україну чекають важкі бої з російськими військамиу Донецькій, Луганській та Харківській областях.
"У напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей – там збирається велике угруповання військ Російської Федерації. Зупинятися вони не збираються. Завдання, які ставить Путін, вони нікуди не зникають", – повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
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