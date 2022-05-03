Генштаб: оккупанти стягнули "Смерчі" до Ізюму та готують евакуацію родин офіцерів із Придністров'я

Російські війська на Донбасі несуть значних втрат. / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб ЗС України повідомив оперативну обстановку станом на 18:00 3 травня. Основні зусилля ворога, як і раніше, зосереджені на Донбасі.

Зведення Генштабу:

На Слобожанському напрямку ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії місто Харків .

. На Ізюмському напрямку противник веде наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове . Зазнає втрат. Для підтримки своїх дій окупанти перемістили з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" калібром 240-мм та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч".

. Зазнає втрат. Для підтримки своїх дій окупанти перемістили з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" калібром 240-мм та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч". На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує проведення фільтраційних заходів. Для цього додатково залучає підрозділи Росгвардії.

ворог продовжує проведення фільтраційних заходів. Для цього додатково залучає підрозділи Росгвардії. На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти здійснюють авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій наших військ.

і напрямках окупанти здійснюють авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій наших військ. Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на веденні наступу на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та розвитку наступу у напрямках на Лиман, Сіверськ та Слов’янськ.

напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та розвитку наступу у напрямках на Лиман, Сіверськ та Слов’янськ. На окремих рубежах, ворог здійснює обладнання другої лінії оборони .

. У місті Маріуполь ворог продовжує блокувати підрозділи наших військ в районі заводу "Азовсталь". Здійснює вогневе ураження артилерією та танками по території металургійного комбінату.

ворог продовжує блокувати підрозділи наших військ в районі заводу "Азовсталь". Здійснює вогневе ураження артилерією та танками по території металургійного комбінату. На Таврійському напрямку ворог продовжує проведення демонстративних дій та маневрів з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

напрямку ворог продовжує проведення демонстративних дій та маневрів з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки. На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли підрозділів наших військ. Ворог проводить перегрупування військ, нарощує системи вогневого ураження, протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення.

напрямку противник продовжує обстріли підрозділів наших військ. Ворог проводить перегрупування військ, нарощує системи вогневого ураження, протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення. У Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною. Підрозділи, оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності. Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ.

Республіки Молдова обстановка залишається складною. Підрозділи, оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності. Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ. У районі населеного пункту Хмелівка Сумської області було викрито діяльність диверсійно-розвідувальної групи ворога.

було викрито діяльність диверсійно-розвідувальної групи ворога. Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території України, виконувати завдання ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

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