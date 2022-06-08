Гайдай розповів, що може зіграти вирішальну роль у битві за Сєвєродонецьк

Гайдай заявив, що змінить хід битви за Сєвєродонецьк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація в Сєвєродонецьку Луганської області лишається дуже складною. Для росіян важливо захопити це місто, однак ЗСУ не збираються відступати. Переломним моментом у цій битві можуть стати поставки далекобійної зброї Україні.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За його словами, зараз не можна робити будь-яких прогнозів.

"Єдине, що можу сказати, дивіться: за три місяці вони і Сєвєр ще не взяли, а Лисичанськ знаходиться на горі і його дійсно зручніше захищати. Мені б хотілося, щоби ми протрималися там як мінімум до того моменту, коли приїде достатня кількість далекобійної зброї, щоби ми могли відтіснити їхню "арту" – це для нас головний біль", – сказав Гайдай.

Росія кидає всі сили на Сєвєродонецьк

Глава Луганської області пояснив, що для росіян захоплення саме цього міста принципове, адже вони вже збрехали, що повністю контролюють Сєвєродонецьк. А насправді в місті йдуть бої.

"Тому вони кидають туди всі резерви і гатять з усього, що в них є. Ситуація достатньо динамічно розвивається", – повідомив Гайдай.

Він додав, що кільку днів тому спецпризначенці дійсно зайшли і зачистили майже повністю половину міста.

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"Коли росіяни це зрозуміли, то просто почали рівняти його із землею авіаударами та артилерією. Немає сенсу сидіти у якійсь багатоповерхівці і чекати поки все зруйнують повністю. Тому наші зараз знову контролюють тільки околицю міста. Але бої ще йдуть, Сєвєродонецьк наші захищають, говорити, що росіяни повністю контролюють місто, не можна. І найближчим часом, сподіваюся, що такого і не буде", – додав Гайдай.

Нагадаємо, ввечері 7 червня радник глави ОП Олексій Арестович заявляв, що Сєвєродонецьк не захоплений, але ЗСУ "трішки відкотилися".

Президент Володимир Зеленський раніше пояснив, чому відступ ЗСУ з Сєвєродонецька на вигідніші позиції зараз не розглядається.