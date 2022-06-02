Гайдай розкрив деталі спецоперації ЗСУ у Сєвєродонецьку

Сєвєродонецьк тримається / Колаж "Сьогодні"

У боротьбі з російськими загарбниками всі методи хороші, зокрема і військова хитрість. Імовірно, ЗСУ змогли заманити до Сєвєродонецька велику кількість солдатів РФ і знищити, повідомивши про "здачу" міста.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у проєкті FREEДОМ на каналі "Україна 24" не підтвердив, однак і не спростував цієї інформації, про що раніше розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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Що відомо

"Не буду вдаватися до подробиць, але нашим захисникам вдається проводити певні локальні військові операції, досягати успіху у проведенні таких операцій і це дає нам шанси та надії на те, що надалі це відбуватиметься ", – заявив в ефірі Сергій Гайдай.

Він також розповів, що у Сєвєродонецьку залишається важка обстановка.

"Російській армії вдалося просунутися вглиб міста. Відсотків 20 – це "сіра зона". Наші захисники теж тримають позиції на одній частині міста. Більше того, їм вдається навіть робити певні операції, коли вони вибувають противника з деяких вулиць, іноді навіть вдається взяти полонених... Вчора тільки шістьох взяли.Тому всім скептикам я хотів би сказати, ще рано списувати Сєвєродонецьк з рахунків. На відміну від Кадирова, ми говоримо правду. Коли він каже, що місто повністю під контролем кадировців, ми запрошуємо його. Ми зі свого боку допомагатимемо максимально нашим військовим, щоб вони могли виконувати свої завдання та очистити місто від російської армії", – наголосив чиновник.

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Обстановка